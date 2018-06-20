ФК «Уфа» определился с соперниками на первых австрийских сборах межсезонья

24 июня футболисты и тренеры «Уфы» отправятся на учебно-тренировочные сборы в австрийский город Леоганг.

По сообщению пресс-службы уфимского клуба, команда определилась с соперниками, с которыми в Австрии сыграет товарищеские матчи.

27 июня — ЦСКА София (Болгария)

30 июня — «Университатя Крайова» (Румыния)

4 июля — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

5 июля — «Бавария-2» (Германия).

Напомним, что новым главным тренером назначен местный воспитанник Сергей Томаров, который входил в тренерский штаб «горожан» с 2011 года.

Первым новичком «Уфы» в межсезонье стал 20-летний защитник Данил Круговой.

