«Футболомания» от «Ростелекома» — все, что нужно настоящему болельщику и его семье
Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» — и неслучайно именно так называется новая акция «Ростелекома». Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье, — высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.
«Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артем Черменин.
Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время на условиях акции 999 рублей), надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами — участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.
Партнерский материал
Справка
Подключить услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Футболомания» проводится на всей территории Российской Федерации, за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции «Футболомания» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуются 12,0 млн, а «Интерактивным ТВ» — 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»*
*По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily
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