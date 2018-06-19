«Футболомания» от «Ростелекома» — все, что нужно настоящему болельщику и его семье

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» — и неслучайно именно так называется новая акция «Ростелекома». Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье, — высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

«Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время на условиях акции 999 рублей), надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами — участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

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