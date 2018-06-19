«Олимпиец» сыграет контрольную встречу со «Спартаком-Нальчик»

19 июня нижегородский «Олимпиец» проведет свой первый контрольный матч на южном сборе. Соперник — «Спартак-Нальчик», сообщает пресс-служба футбольного клуба. Игра состоится на Олимпийской базе города Кисловодска и начнется в 17.00 мск.

Нижегородцы за последний год дважды встречались с нальчанами на сборах и разделили очки.

25.06.2017 г. «Олимпиец» — «Спартак-Нальчик» — 1:2 (Хрипков).

27.01.2018 г. «Олимпиец» — «Спартак-Нальчик» — 2:1 (Беляков, Фомин — оба с пенальти).

Накануне контракт с нижегородским клубом подписал форвард Артем Делькин, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную России, самарские «Крылья Советов» (в Премьер-лиге), а в последнее время регулярно забивавший голы за «Оренбург».