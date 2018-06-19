«Олимпиец» сыграет контрольную встречу со «Спартаком-Нальчик»
19 июня нижегородский «Олимпиец» проведет свой первый контрольный матч на южном сборе. Соперник — «Спартак-Нальчик», сообщает пресс-служба футбольного клуба. Игра состоится на Олимпийской базе города Кисловодска и начнется в 17.00 мск.
Нижегородцы за последний год дважды встречались с нальчанами на сборах и разделили очки.
25.06.2017 г. «Олимпиец» — «Спартак-Нальчик» — 1:2 (Хрипков).
27.01.2018 г. «Олимпиец» — «Спартак-Нальчик» — 2:1 (Беляков, Фомин — оба с пенальти).
Накануне контракт с нижегородским клубом подписал форвард Артем Делькин, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную России, самарские «Крылья Советов» (в Премьер-лиге), а в последнее время регулярно забивавший голы за «Оренбург».СпортФутбол
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