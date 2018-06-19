Гендиректора крупнейшего пермского автохолдинга признали банкротом

Создатель одного из крупнейших в Пермском крае автохолдингов — «Уралавтоимпорт» — Сергей Шаклеин признан банкротом по решению суда.

Иск о банкротстве бизнесмена подал банк «Урал ФД». Причиной стало поручительство предпринимателя по кредиту, который выдал банк компании ООО «Урал Моторс Премиум». Долг составил около 107 млн рублей, пишет Business Class.

Добавим, «Уралавтоимпорт» существовал в Перми с 1993 года. За это время автохолдинг стал первой компанией, которая начала официально представлять зарубежного производителя в регионе — Nissan.

Напомним, ранее основателя казанской строительной группы «ФОН» Анатолия Ливаду признали банкротом по иску банка «ФК Открытие».