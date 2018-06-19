Житель Уфы выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей

Житель Уфы выиграл в лотерею 12,7 млн рублей. При этом лотерейный билет ему обошелся в 80 рублей.

«Воскресным вечером 17 июня в 23.59 мск в билете одного из участников все числа совпали с выигрышной комбинацией: 8, 3, 28,24, 6 в поле 1 и 3 — в поле 2», — говорится на сайте «Столото».

Победитель стал уже третьим жителем Башкирии, выигравшим крупную сумму в лотерею с начала года, отмечает «Башинформ». Предыдущие участники выиграли 26 и 83 млн рублей соответственно.