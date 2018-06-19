В центре Уфы три дома снесли по требованию прокуратуры

Прокуратура Кировского района Уфы добилась сноса трех ветхих домов в центре города. Построенные до революции здания представляли опасность, утверждают в надзорном ведомстве.

Застройщиком квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова и Свердлова, выступало МУП «Инвестиционно-строительный комитет Городского округа г. Уфа», сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ. Однако предприятие не исполнило обязательств по сносу трех домов.

Тем самым оно создало «риск неконтролируемого обрушения дореволюционных построек». Также комитет не обеспечил охрану площадки.

После внесения представления от надзорного ведомства руководство снесло дома и усилило охрану объекта.