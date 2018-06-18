МФЦ для бизнеса появятся в 2019 году во всех районах Ульяновской области

Многофункциональные центры для бизнеса (МФЦБ) будут созданы на следующий год во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

«Мы одними из первых в РФ приняли решение по созданию специальных многофункциональных центров для бизнеса. У нас уже работают несколько таких центров. <...> Мы намерены открыть такие МФЦБ в виде цифровых окон… на базе всех центров развития предпринимательства во всех муниципальных образованиях Ульяновской области», — цитирует губернатора Сергея Морозова ТАСС.



Ранее правительство утвердило перечень из 30 госуслуг, которые будут предоставляться на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна».