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Станислав Черчесов: «Как действовать против Салаха, мы знаем»

17:07, 18.06.2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа ЧМ-2018 с командой Египта рассказал, как его подопечные будут действовать против лидера египтян Салаха:

— Мы должны сыграть на слабых сторонах нашего соперника. От этого будем отталкиваться. У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта ровная команда. Выделяется Салах. Но мы играем не против него, а против 11 человек. А как действовать против Салаха, мы знаем», — передает слова Черчесова корреспондент Sport24.ru.

Встреча состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 21.00 по московскому времени.

СпортФутбол
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