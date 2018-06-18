Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 странах Европы

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о распространении кори в 28 странах Европы и странах Северной и Южной Америки.



«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

При этом на Украине с начала 2018 года зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания, от осложнений кори умерло 11 человек.

Кроме того, инфекция распространяется на Американском континенте. В текущем году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

Отмечается, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде.

