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Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде

07:26, 11.06.2018
Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде
Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована на востоке Уганды среди 14-ти детей, 9 из которых скончались.

Врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы пострадавшие от лихорадки дети, не могут поставить диагноз. Однако они считают, что клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в страну.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках холеры в 26 странах мира, большинство из которых зафиксировано в африканских странах.

ОбществоМедицина
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