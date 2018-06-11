Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована на востоке Уганды среди 14-ти детей, 9 из которых скончались.
Врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы пострадавшие от лихорадки дети, не могут поставить диагноз. Однако они считают, что клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в страну.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках холеры в 26 странах мира, большинство из которых зафиксировано в африканских странах.ОбществоМедицина
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