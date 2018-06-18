ФАС нашла нарушения в тендере на реконструкцию аэропорта Уфы за 2 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при проведении торгов на реконструкцию здания аэропорта в Уфе. Начальная цена тендера составляла 2 млрд рублей.

Жалобу на организатора торгов подало московское ООО «ПроектСтрой». Однако ведомство не нашло тех нарушений, на которые указала компания, передает «Интерфакс».

При этом ФАС обнаружила, что заказчик ограничил число участников закупки рядом требований.

Антимонопольное ведомство выдало уфимскому аэропорту предписание об устранении выявленных нарушений.

Отмечается, что эти торги уже стали повторными. Первые ФАС отменила из-за других нарушений.

Ранее антимонопольщики одобрили повышение тарифов в аэропорту Уфы.