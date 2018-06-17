Трамп назвал заявления о его сговоре с Россией подстроенным обманом

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные о его якобы сговоре с Россией являются «подстроенным обманом». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Охота на ведьм! Сговора с Россией не было. О, понятно, не было никакого сговора с Россией… Фальшивый сговор с Россией был подстроенным обманом» — заявил Трамп.

Он также выразил сожаление, что «таким же образом не была изучена нечестная Хиллари (Клинтон). Двойные стандарты!» — подчеркнул он.

Ранее Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил расследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным. Следователи не нашли сговора Трампа с Москвой.