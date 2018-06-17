Экс-министр связи Пермского края получил условный срок за хищение 26 миллионов рублей

Ленинский райсуд Перми вынес новый приговор по делу бывшего министра связи и информационного развития края Евгения Балуева. На этот раз он получил условный срок в шесть лет.

Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, передает ТАСС.

При этом Балуев признан виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия.

В суде пояснили, что это было вторым слушанием по делу.

Напомним, что Балуева задержала ФСБ 4 июня 2016 года. Он подозревался в причастности к делу о хищении более 31 млн рублей руководством многофункционального центра (МФЦ).

В ноябре 2017 года Ленинский районный суд Перми признал Балуева виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и незаконном хранении боеприпасов. Он был приговорен к шести годам колонии и штрафу в 1 млн рулей. Однако бывший министр смог обжаловать приговор. Апелляционная инстанция отменила приговор и вернула уголовное дело на повторное рассмотрение.