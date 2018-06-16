Хамитов потребовал от мэрии Уфы 0,5 миллиарда рублей на строительство развязки

Глава Башкирии Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства ряда объектов в Уфе. Он подчеркнул, что городская администрация не выделила 0,5 млрд рублей на возведение развязки возле Тимашевского железнодорожного переезда.

«Республика половину профинансировала. Мы свои обязательства выполнили. Где ваши 500 млн рублей?» — спросил он на объекте представителей уфимских властей.

Таким образом, подрядчик до сих пор не получил половину оплаты за работу, передает пресс-служба главы РБ. Хамитов поручил выделить 200 млн рублей из Фонда социальных целевых программ РБ.

При этом глава республики подчеркнул, что фонд выделяет деньги на 1 000 объектов, из которых 450 крупных.

Также Хамитов посетил стройплощадку Центра спортивной подготовки, крытого катка в Орджорникидзевском районе и ознакомился с ходом реконструкции старого моста через Белую.



