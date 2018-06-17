Сегодня в Татарстане без осадков и до +24°С

Сегодня, 17 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +1 до +6 градусов, на западе до +9 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +22°С.

