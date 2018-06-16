Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Галине Говорухиной

Президент РТ Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями вдове известного российского кинематографиста Станислава Говорухина Галине Говорухиной.

«Уважаемая Галина Борисовна! От имени татарстанцев, от меня лично примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, выдающегося российского кинематографиста Станислава Сергеевича Говорухина, — приводит выдержку из телеграммы пресс-служба президента РТ. — Наша страна, многонациональная российская культура понесли огромную утрату — из жизни ушла уникальная масштабная личность неповторимого творческого дарования".



Напомним, 14 июня в половине одиннадцатого утра не стало кинорежиссера, сценариста, продюсера, политика Станислава Говорухина. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет после тяжелой операции в подмосковном санатории «Барвиха». Большая часть жизни Станислава Сергеевича была связана с Казанью. Подробности о земляке в материале «Реального времени».