Минниханов открыл технопарк ICL на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии технопарка на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе.

«Очень приятно, что этот проект у нас движется. У нас есть две площадки — в Верхнеуслонском районе и здесь. И самое главное, якорный резидент, который сегодня вкладывает и за счет частных инвестиций, хотя мы с инфраструктурой тоже помогаем, появляются новые рабочие и квалифицированная молодежь получает возможность найти себя», — отметил Минниханов.



В церемонии открытии технопарка также приняли участие генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков и глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Владельцем технопарка является резидент ОЭЗ «Иннополис» — ООО «ICL Техно». Восьмиэтажное здание технопарка имеет площадь почти 13 тыс. кв. м и вмещает 1 260 человек.

Ранее главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила, что на месте Казанского порохового завода после возможного переноса могут построить технопарк или IT-парк.