Минкульт РФ попросил глав регионов разработать меры по поддержке российского кино

Министерство культуры Российской Федерации направило главам регионов письмо с просьбой до середины июня предложить меры по поддержке российского кино.

В письме глава ведомства Владимир Мединский просит предоставить предложения «о новых механизмах финансовой поддержки отечественной кинематографии, в том числе за счет средств внебюджетных источников в целях развития региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов», сообщил источник RNS.

Получение запроса от Минкульта подтвердили в администрации Тамбовской области. В пресс-службе Минкульта рассказали, что направили аналогичные письма во все регионы, однако раскрывать содержание посланий отказались.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести 3-процентный сбор с продажи каждого билета в поддержку российского кино. По его словам, новый сбор даст дополнительно 1,5 млрд руб. на производство отечественных картин.