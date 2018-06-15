В Кремле прокомментировали обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данное Владимиром Путиным в 2005 году обещание. Российский лидер тогда заявил, что не будет повышать пенсионный возраст до тех пор, пока будет оставаться президентом.

«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно понять, что это было 13 лет назад», — цитируют «Ведомости» Пескова.

«Происходят изменения и с точки зрения демографии, и точки зрения экономики, и внешней конъюнктуры, и с точки зрения увеличения продолжительности жизни — ни одна страна не существует в вакууме», — пояснил Песков.

По его словам, тему пенсионной реформы сейчас прорабатывает только правительство, президент «не принимает участия в этом обсуждении».

«Дальше будет экспертная проработка. Давайте дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться окончательные контуры этой реформы», — предложил Песков.

Путин дал обещание не повышать пенсионный возраст, пока он остается президентом, во время прямой линии 27 сентября 2005 года.

«Пока я президент, такого решения принято не будет», — заявил Путин.

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста. Напомним, Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.