Центробанк отозвал лицензию у банка из топ-250

Банк России отозвал с 25 июня 2018 года лицензию у АО «Банк Воронеж». Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ

«АО «Банк Воронеж» являлось расчетным центром нескольких платежных систем, но не относилось к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг», — говорится в сообщении регулятора.

Причиной отзыва стали «схемные» операции по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, в июне банком осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении «Банка Воронежа» меры надзорного реагирования. При этом руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.



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