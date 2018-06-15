ТСЖ и управляющие компании смогут просить федеральные субсидии напрямую — СМИ

ТСЖ и управляющие компании смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (Фонд ЖКХ).



Это следует из подготовленных Минстроем поправок в действующие правила, передают «Известия» со ссылкой на документ. В настоящее время такие полномочия есть только у региональных властей.

Отмечается, что в результате нововведений расходы граждан на оплату коммунальных услуг могут снизиться на 30—40%. Ранее была сложная система: ТСЖ обращались в муниципалитет, а муниципалитет — в регион, который, в свою очередь, должен был изменить краткосрочную программу капремонта и только потом запросить деньги.

Напомним, в Татарстане заработал Единый расчетный центр — расчеты за ЖКУ в пределах республики будут идти по общему алгоритму. Подробнее — в материале «Реального времени».