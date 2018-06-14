Следком может проверить на экстремизм призыв депутата рожать «своих детей»

Координатор «Открытой России» в Саратове Анастасия Москалева попросила Следственный комитет РФ проверить слова председателя комитета Госдумы Тамары Плетневой на экстремизм.



«От высказываний Плетневой пахнет идеями расовой гигиены. Не хочу видеть такое в нашей стране. Поэтому подала заявление в Следственный комитет. Пусть проверят на предмет разжигания расовой вражды», — говорится в сообщении на странице Москалевой в «ВКонтакте».

Накануне Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу, так как к ней обращаются женщины, у которых иностранцы забрали детей.

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — цитирует «Новая газета» Плетневу.

В Кремле на высказывание депутата отреагировали критикой.

«Что касается наших российских женщин — наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.