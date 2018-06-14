Путин выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина в связи с его смертью. Информация об этом содержится на сайте Кремля.

«Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит «РИА Новости».



Напомним, что режиссер Станислав Говорухин скончался сегодня в 10.37 в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.