Для иностранных болельщиков на период ЧМ-2018 ввели безвизовый режим

На период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года въезд в Россию для иностранных болельщиков осуществляется без оформления виз. Для въезда им необходимы будут только паспорт и карта зрителя.

Особые условия въезда начинаются за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и заканчиваются днем проведения последнего матча, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Казань.

Напомним, в Госдуме призвали россиян окружить иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 вниманием и проявить максимальное гостеприимство.