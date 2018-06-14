Для иностранных болельщиков на период ЧМ-2018 ввели безвизовый режим
На период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года въезд в Россию для иностранных болельщиков осуществляется без оформления виз. Для въезда им необходимы будут только паспорт и карта зрителя.
Особые условия въезда начинаются за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и заканчиваются днем проведения последнего матча, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Казань.
Напомним, в Госдуме призвали россиян окружить иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 вниманием и проявить максимальное гостеприимство.ОбществоИнфраструктура
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