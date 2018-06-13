Нижнекамского звукооператора осудили за матерные сказки на татарском языке

Сегодня мировой суд Нижнекамска рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (распространение среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию). Виновным в этом правонарушении за публичную трансляцию детских сказок с матерными словами признали звукорежиссера Евгения Соколова.

Как сообщает журналист «Реального времени», в качестве наказания Соколову суд назначил штраф в 3 тысячи рублей.

Напомним, недетские сказки прозвучали в начале мая этого года в нижнекамском парке чтения и отдыха имени Тукая. Аудиозапись на татарском языке с бранными словами длилась всего 34 минуты, но проигрывалась на протяжении нескольких дней. Гуляющие в парке с детьми были шокированы.

Кто-то просто закрыл своим детям уши, а кто-то пошел с претензией к руководству парка, кто-то записал трансляцию и поделился ею в соцсетях. Дошел сигнал и до прокуратуры, которая сегодня добивалась наказания для правонарушителя.

К административной ответственности был привлечен теперь уже бывший звукорежиссер татарского ансамбля «Ильхам». Сегодня в суде он рассказал, что сам татарским языком не владеет, его попросили найти и скачать сказки в интернете, он это сделал.