Фрунзенский райсуд Саратова рассмотрит дело экс-директора оперного театра

Уголовное дело в отношении экс-директора Саратовского академического театра оперы и балета Рената Мухамедьярова рассмотрит Фрунзенский районный суд. Он обвиняется в превышении полномочий.

В пресс-службе Волжского райсуда рассказали, что дело было перенаправлено, передает «ФедералПресс». Такое решение было принято, поскольку преступление было совершено на подведомственной суду территории.

Следствие считает, что бывший директор подписал акт приемки выполненных работ по поставке и монтажу климатического оборудования. Между тем, подрядчик установил не все оборудование и не провел пуско-наладочные работы.

Ущерб от действий Мухамедьярова оценивается в 3 млн рублей.

Однако сам он вины не признает.