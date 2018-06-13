Николай Сафрониди вошел в тренерский штаб «Уфы»

Бывший футболист «Уфы» Николай Сафрониди вошел в тренерский штаб команды, заявил «РИА Новости» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Ранее «Уфа» объявила о назначении на должность главного тренера команды Сергея Томарова, подписавшего контракт сроком на три года.

34-летний Сафрониди завершил игровую карьеру по окончании минувшего сезона, в котором «Уфа» заняла пока самое высокое для себя 6-е место в РФПЛ.

«В тренерский штаб «Уфы» вошел Николай Сафрониди, еще в прошлом сезоне игравший за команду. Виллиам и Юрий Перескоков продолжат работу, также будет еще один помощник, переговоры ведем. По завершении карьеры мы сделали Сафрониди предложение, он согласился», — заявил Газизов.

