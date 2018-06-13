Пермский экс-воспитатель оголилась в поддержку уволенной учительницы из Омска

Бывшая воспитательница пермского детского сада Мария Шубина разделась в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы из Омска.

Фотографию женщина выложила у себя на странице в социальной сети «Вконтакте». По ее словам, во всем виноваты чиновники, которые «опускают престиж учителя и педагога ниже плинтуса», тем самым «делая их жизнь невозможной и заставляя их не жить, а выживать».

Стоит отметить, что Мария Шубина уже не в первый раз становится объектом общественного внимания. Так, в январе этого года пермячка написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала о проблемах в системе дошкольного образования. Сама Мария уволилась из детского сада по семейным обстоятельствам.

Напомним, в начале июня руководство омской школы №7 решило уволить 26-летнюю учительницу Викторию Попову. Причиной послужили фотографии в купальнике в Instagram, которая девушка сделала во время обучения в модельной школе в свободное от работы время.

После этого преподаватели из российский городов решили поддержать коллегу, выкладывая в соцсетях собственные фотографии в купальниках с хештегом #учителятожелюди и #ПоддержимВикториюИзОмска.