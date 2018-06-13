В Ижевске построят новый православный храм в городке Металлургов

РПЦ начала стрноительство нового храма в Ижевске. 11 июня в городке Металлургов заложили первый камень в основание здания.

«Храм Марины Антиохийской станет первой церковью в храмовом комплексе прихода святителя Луки Крымского», — говорится в сообщении пресс-службы Ижевской и Удмуртской епархии.

В мероприятии принял участие митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

«Мы заложили крест под тем местом, где будет располагаться престол. И это очень важно. Очень приятно, что это благословение строительства еще одного храма в нашем городе состоялось накануне Дня города», — подчеркнул он.