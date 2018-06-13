Новости общества

07:31 МСК
Новости раздела
Общество

В Госдуму РФ сегодня внесут законопроект о повышении пенсионного возраста

05:53, 13.06.2018
В Госдуму РФ сегодня внесут законопроект о повышении пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

В Государственную думу России сегодня могут внести законопроект о повышении пенсионного возраста.

Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. По словам источников, решение о возрастных порогах было принято уже давно, передают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Напомним, 82% россиян выступили против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем