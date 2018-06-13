В Госдуму РФ сегодня внесут законопроект о повышении пенсионного возраста

В Государственную думу России сегодня могут внести законопроект о повышении пенсионного возраста.

Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. По словам источников, решение о возрастных порогах было принято уже давно, передают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.



Напомним, 82% россиян выступили против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать».