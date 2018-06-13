«Почта России» попросила не снижать беспошлинный порог для посылок с зарубежных интернет-магазинов

«Почта России» попросила правительство РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок с зарубежных интернет-магазинов с €1 тыс. до €200 на начало 2021 года.

Снижение этого порога, по мнению ФГУП, негативно повлияет на бизнес и поставит под угрозу проект по созданию сети из 40 логистических центров за 35 млрд рублей. Однако российские интернет-магазины, напротив, продолжают настаивать на быстром введении лимита.

В Министерстве финансов РФ не видят рисков для почты, в том числе и риска образования заторов на складах, чего также опасается предприятие, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что со второй половины 2018 года «Почта России» может начать принимать таможенные сборы за покупки в зарубежных интернет-магазинах, если лимит на беспошлинный ввоз будет превышен.