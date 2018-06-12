К ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде открылась новая станция метро

Новая 15-я станция метро «Стрелка» открылась в Нижнем Новгороде во вторник, 12 июня.

Общая стоимость строительства «Стрелки» и тоннелей к ней оценивается в 11,7 млрд рублей. Станция расположилась рядом с футбольным стадионом, который примет матчи ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Расчетный пассажиропоток новой станции составит во время проведения мундиаля порядка 25—30 тысяч пассажиров в сутки. После — 8—12 тысяч пассажиров в сутки.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.