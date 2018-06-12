Путин примет участие в заседании конгресса FIFA

Завтра, 13 июня, президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщает пресс-служба Кремля, вечером этого же дня на Красной площади Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению ЧМ-2018. В концерте поучаствуют дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, сопрано Анна Нетребко.

Накануне стало известно, что солистка Венской оперы Аида Гарифуллина и певец Робби Уильямс выступят 14 июня на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.