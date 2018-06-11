В Марий Эл спасатели работают в режиме повышенной готовности из-за праздников

Главное управление МЧС России по Марий Эл работает в режиме повышенной готовности в связи с массовыми мероприятиями, запланированными с 10 по 12 июня.

Всего по республике планируется провести 50 мероприятий, сообщает пресс-служба республиканского главка. Из них 40 назначены на 12 июня — День России.

Во всех местах массового пребывания людей проведены практические тренировки по эвакуации с отработкой вопросов защиты жизни и здоровья людей, а также правил обращения в экстренные службы в необходимых случаях. С персоналом объектов были проведены инструктажи.

Кроме круглосуточного дежурства ответственных сотрудников главного управления организовано дежурство сотрудников пожарной охраны на объектах, задействованных в праздниках.

Напомним, что в Уфе также введен режим повышенной готовности. Там, кроме Дня России, празднуются День города и 264-летие со дня рождения Салавата Юлаева.