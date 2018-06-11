Лучшими актерами «Кинотавра» признали Анну Слю и Степана Девонина
Лучшими актерами «Кинотавра» стали Анна Слю и Степан Девонин. Слю получила свой приз за главную роль в «Подбросах», а Девонин — за главную роль в фильме «Сердце мира».
Закрытие фестиваля прошло накануне вечером в Сочи, сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на церемонии открытия 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» состоится показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова.ОбществоКультура
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