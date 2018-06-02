«Кинотавр» откроется фильмом Серебренникова «Лето»

29-й российский кинофестиваль «Кинотавр» начнет работу сегодня, 2 июня. Показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова состоится сразу после торжественной церемонии открытия.



Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.



Что касается основного конкурса, в него вошел фильм «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, передает ТАСС

Отмечается, что в этом году наряду с основным конкурсом «Кинотавра» и соревнованием короткометражных фильмов в 2018 году впервые появится конкурс дебютов.

«Формируя программу этого года, мы поняли, что назрела необходимость самостоятельной конкурсной программы «Кинотавр. Дебют». В России стало производиться больше фильмов, появились новые авторы, зазвучали новые голоса — индустрия развивается», — отметил президент фестиваля Александр Роднянский.

Напомним, в прошлом году главный приз «Кинотавра» получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова.