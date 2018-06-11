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МИД РФ предупредил о беспорядках во Вьетнаме

03:34, 11.06.2018
МИД РФ предупредил о беспорядках во Вьетнаме
Фото: minsvyaz.ru

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о беспорядках во Вьетнаме, а также призвало учитывать ситуацию в случае туристических поездок.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхьет. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей и планировать маршруты поездок», — цитирует сообщение ведомства RT.

Ранее сообщалось, что в Париже во время проведения первомайского шествия около 1,2 тыс. неизвестных лиц в масках устроили беспорядки. Они начали громить витрины ресторанов, магазинов и кафе. Полиция в ответ была вынуждена использовать слезоточивый газ и водометы.

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