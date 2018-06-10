В Стерлитамаке загорелся заводской склад с пенопластом

В Стерлитамаке по улице Бабушкина произошло возгорание здания заводского склада с пенопластом на площади 500 кв. м. Пострадавших нет.



Сообщение о пожаре пришло в ГУ МЧС по Башкирии в 11.00 (9.00 мск).

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В 11.40 по местному времени пожар был локализован, в 12.36 пожарные ликвидировали открытое горение. На тушении работали 26 спасателей, пожар ликвидирован в 12.36 (10.36 мск).