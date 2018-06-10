Госкомпании потратили 200 млн рублей на VIP-пакеты на ЧМ-2018

Госкомпании заплатили за билеты на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 204,4 млн рублей (около $3,3 млн).



Самым востребованным у госкомпаний стал матч Франция — Дания, который пройдет в «Лужниках» 26 июня. На него куплен 81 билет, передает РБК. При этом крупнейшим покупателем билетов на ЧМ-2018 через сайт госзакупок являются структуры ВТБ — ВТБ24 и «ВТБ Страхование» с суммой контракта свыше $1,5 млн.

Основным продавцом билетов по госконтрактам является компания Match Hospitality — швейцарский партнер FIFA, через которого реализуются «пакеты гостеприимства» — VIP-места и ложи на стадионах.



Сообщается, что во время матчей сотрудники госкомпаний планируют искать в ложах стадионов новых партнеров и укреплять связи с уже имеющимися.

Ранее стало известно, что татарстанская управляющая компания особой экономической зоны «Алабуга» выкупила девять мест в ложе на стадионе «Казань Арена» за 12 млн рублей.