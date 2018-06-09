Россельхознадзор РТ оштрафовал свиноводческие хозяйства на более 600 тысяч рублей

Управление Россельхознадзора по РТ нашло 130 административных правонарушений на свиноводческих предприятиях Татарстана.

За правонарушения ведомство наложило штрафы в 639,5 тыс. рублей. Специалисты провели всего 25 свиноводческих хозяйств и предприятий по убою и переработке продукции свиноводства, а также 136 магазинов и предприятий общественного питания, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Кроме того, проведен отбор биологического материала от всех 1453 отстреленных и 15 павших на территории республики кабанов и 2978 домашних свиней. Лабораторные исследования не выявили наличия возбудителя АЧС.

Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении нитратов в молоке белорусского производства при очередном лабораторном контроле.