Россельхознадзор выявил нитраты в молоке белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила об обнаружении нитратов в молоке белорусского производства при очередном лабораторном контроле.

Нитраты выявили в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец», Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», передает RNS со ссылкой на официального представителя ведомства Юлия Мелано.

Кроме того, нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в молоке пастеризованном ПУП «Оршанский молочный комбинат».

«Согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250) не допускается», — заявила Мелано.

Отмечается, что Россельхознадзор проведет собственное расследование с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции.

Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра.