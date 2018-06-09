Игрок «Амкара» Зайцев: «Москва забирает все у регионов. Но здесь ведь тоже люди живут»

Накануне в своем эмоциональном заявлении «Спорт-Экспрессу» защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев эмоционально высказался о возможном закрытии клуба.

— Одни только слухи в прессе, в интернете. У меня вообще нет ни с кем контакта. Не знаю, что происходит на самом деле. То одно пишут, то второе…



Но в принципе мне все понятно. Слышал, что все окончательно прояснится 12-13 июня. До этого времени будут оттягивать окончательное решение.

Сейчас столько негатива вокруг «Амкара», никогда такого не происходило… Помню, задерживали зарплату по пять-шесть месяцев. Но все равно так плохо еще не было. Я в команде уже три года. Мне не платили три месяца. Но мы все равно об этом даже особо не думали. Выходили и играли. А сейчас — один негатив…

Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас «Звезду», заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: «Ну мы же вот создали новый клуб». С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет Роналду и Неймаров. Да потому что в России закрыть клуб — дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер.<...>

Я футболист «Амкара», поэтому близко к сердцу воспринимаю всю эту ситуацию. Значит, в Перми будут летать на ракетах, ездить на танках, а профессиональный футбол, видимо, убьют.



<...> У нас ведь как происходит? Гендиректор клуба приходит просить денег на завод, а хозяин предприятия живет на Кипре или в Москве. Столица забирает все деньги из регионов. Зачем этому предпринимателю вкладываться в пермский клуб? В Перми столько промышленных объектов, а спонсировать «Амкар» никто не хочет.



В Москве все у всех с финансами в порядке. Открывают садики, школы. Но ведь в Перми тоже живут люди, которые трудятся. Каждый день ходят на завод, платят налоги. И вы в один момент отбираете у них футбольную команду! Что же получается? Простые люди пашут на Москву. Такая ситуация складывалась в Новороссийске, когда я там жил, — рассуждал футболист «Амкара».



Напомним, сообщалось, что пермяки могут сняться со следующего сезона РФПЛ из-за долгов. Ожидается, что у них отзовут лицензию, и вместо пермяков в Премьер-лиге будет играть «Анжи».