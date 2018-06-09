Число считающих себя патриотами россиян достигло максимума за 18 лет — ВЦИОМ

Число считающих себя патриотами россиян выросло до 92%. Это наибольший показатель за последние 18 лет, отмечается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом для большинства участников опроса (59%) патриотизм выражается в любви к своей стране. Еще 39% участников опроса считают патриотизмом стремление к изменению положения дел в государстве.

38% респондентов называют патриотизмом работу на благо страны. Привычку не замечать недостатки страны считают патриотизмом 3% участников опроса.

В праздничных мероприятиях по случаю Дня России 12 июня планирует участвовать 21% опрошенных. Часть респондентов в праздничные дни будут на даче (25%) или займутся домашними делами (23%). Еще 25% участников опроса планируют в эти дни работать.

Опрос проводился 3—4 июня. В нем приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке с 3 тыс. респондентов.



Отметим, что в прошлом году 47% россиян осудили явное проявление непатриотичного поведения.