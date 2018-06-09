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Казанцы отпразднуют День России с «Дискотекой аварией»

11:31, 09.06.2018
Казанцы отпразднуют День России с «Дискотекой аварией»
Фото: kzn.ru

Жители и гости Казани смогут отпраздновать День России на площадке фанфеста у Центра семьи «Казан». Там выступят популярные группы «Большой куш» и «Мураками», лауреаты «Созвездие — Йолдызлык», а также исполнители из группы «Дискотека Авария».

«На площади у Центра семьи «Казан» будут запущены все сервисы и анимация, подготовленная к чемпионату мира по футболу», — заявил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Концертная программа начнется 12 июня в полдень и продлится до 19.00.

«Хорошо, что казанцы первыми, до гостей и болельщиков, оценят возможности и красоту этой площадки, поэтому всем добро пожаловать», — добавили в мэрии Казани.

В парке им. Горького в День России пройдет парад дружбы народов — концерт и народные игры и забавы от Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ. В парке им. Урицкого пройдут соревнования по авто-, авиа- и судомоделированию.

Завершится День России в 22.00 праздничным салютом, который лучше всего будет просматриваться с Кремлевской набережной.

ОбществоКультура Татарстан
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