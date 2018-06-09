В Перми осудили мужчину, пришедшего в банк с муляжом бомбы

Пермяк признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Судом установлено, что в январе этого года 59-летний мужчина, заранее в домашних условиях изготовив макет бомбы, пришел в офис банка «Урал ФД». Перед сотрудниками и клиентами он продемонстрировал макет и сообщил о намерении взорвать здание.

Работа финансовой организации была приостановлена, люди бросились в панике на улицу. Сам пермяк также скрылся с места. Однако спустя некоторое время был задержан правоохранителями.

В итоге лжетеррорист получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщили в краевой прокуратуре.