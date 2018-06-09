Китайские хакеры украли данные о подлодках США — СМИ

Связанные с китайскими властями хакеры взломали системы подрядчика Военно-морских сил (ВМС) США и заполучили данные о разработках вооружения для подводных лодок.



Киберпреступники «украли значительное количество высокочувствительных данных, относящихся к ведению боя под водой, в том числе секретные планы по разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет для американских субмарин до 2020 года».

Целью атаки хакеры выбрали Центр ведения подводных боевых действий (Naval Undersea Warfare Center), утверждает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Отмечается, что утечки 614 гигабайт данных, относящихся к секретному проекту Sea Dragon, криптографическим системам для подводных лодок и средствам радиоэлектронной борьбы, произошли в январе и феврале 2018 года.

Ранее сотрудники управлений ФСБ России пресекли передачу секретных военных карт иностранцам.