Бурмистров продаст победную клюшку с Кубка Гагарина за 1 тысячу рублей

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Бурмистров в рамках проекта «Аукцион добра» продаcт клюшку, которая помогла обыграть соперника в решающем матче Кубка Гагарина.

Начальная цена клюшки с автографом составляет 1 тыс. рублей. Сам аукцион продлится с 11 по 24 июня, мэрия Казани. При этом организаторы оставляют за собой право продлить срок его действия, «учитывая, что это первый аукцион в проекте".

Напомним, 22 апреля казанский «Ак Барс» выиграл в пятом матче финала у ЦСКА и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что форвард Александр Бурмистров продлил контракт с «Ак Барсом» на два года.