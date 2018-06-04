Александры Свитов и Бурмистров остаются в «Ак Барсе»

Хоккейный агент Юрий Николаев, клиентами которого являются капитан «Ак Барса» Александр Свитов и форвард Александр Бурмистров, заявил, что его клиенты продолжат карьеру в Казани.

«Мы договорились с руководством «Ак Барса» относительно продления контракта со Свитовым на один год. А Бурмистров остается в Казани на два года», — сказал Юрий Николаев «Чемпионату».

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Свитова в омский «Авангард». Александр Бурмистров в недавнем интервью нашему изданию сообщил, что переговоры идут, и приоритетом 26-летнего форварда является именно казанский «Ак Барс»