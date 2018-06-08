Стерлитамакский драмтеатр потратит на постановку спектакля «Недоросль» более 0,5 миллиона рублей

В Башкирии Русский драматический театр Стерлитамака объявил два тендера на постановку спектакля «Недоросль». В сумме начальная цена контрактов составляет 514,8 тысячи рублей.

Эти деньги предназначены режиссеру и заведующему музыкальной частью театра.

Согласно первому сообщению на постановку спектакля планируется потратить 368,6 тысячи рублей. В техзадании уточняется, что на руки режиссер получит 290 тысяч. Спектакль должен быть готов за 30 календарных дней.

За музыкальное оформление спектакля планируется заплатить еще 146,2 тысячи рублей. В этом случае на руки предполагается выдать 115 тысяч рублей.