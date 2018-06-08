Корабль «Союз МС-09» успешно пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-09» с участниками новой экспедиции на МКС пристыковался к космической станции. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

«Союз МС-09» причалил к российскому модулю «Рассвет» в 16:01 мск», — приводит ТАСС сообщение ЦУП.



На борту корабля находятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт из Германии Александер Герст и астронавт NASA Серина Ауньон. Их встретили космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, которые уже работают на МКС.

Напомним, что ракета-носитель с кораблем «Союз МС-09» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома «Байконур» 6 июня.